 

Наводнение в Западной Украине. Прокуратура зарегистрировала производство по факту экоцида из-за незаконной вырубки лесов

26.06.2020, 8:06, Новости дня

После наводнений на Западной Украине прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства, заявил в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” вечером 25 июня заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

“Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе”, – отметил замгенпрокурора.

По его словам, уголовные производства открыты также по статье 246 Уголовного кодекса Украины о незаконной рубке леса.

“В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов в этом регионе”, – подчеркнул Симоненко.

Он назвал такие рубки системным явлением и проявлением коррупции. Полиция расследует 3,5 тыс. уголовных дел по этой статье, с начала года в суд направлено 400 обвинительных актов, а в 2019 году к лишению свободы по ст. 246 были приговорены пять человек, добавил замгенпрокурора.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГСЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко высказао мнение, что наводнение в западных областях Украины не связано с незаконными вырубками лесов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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