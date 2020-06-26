От COVID-19 в мире за сутки умерло 7 тыс. человек

26.06.2020, 8:06, Новости дня

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 588 717 человек (+180 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 489 312 человек (+7 тыс.), выздоровели 4 822 067.

В США число инфицированных достигло 2 422 299, умерло 124 410, излечились 663 562 человек.

В Бразилии заболело 1 228 114 человек, 54 971 умерший и 679 524 излечившихся.

Далее следует Россия – 613 148 инфицированных, 8594 умерших и 374 557 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 473 105 человек, 14 894 умерли, 271 697 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 309 455 человек, умерло 43 314.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 268 602 инфицированных и 8761 умерший; 259 064 заболевших и 4903 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине – 40 008. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).