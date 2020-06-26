 

Тренер “Ливерпуля” Клопп: фанаты и ветераны ждали чемпионства 30 лет

26.06.2020, 7:15, Новости дня

Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп, чья команда накануне впервые стала победительницей чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге, прокомментировал этот успех. Тренер посвятил победу "красных" болельщикам и ветеранам клуба, включая Кенни Далглиша и Стивена Джеррарда.

Как уже сообщали Вести.Ru, мерсисайдцы досрочно одержали победу в премьер-лиге после того, как "Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" со счетом 1:2. "Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить", — эмоционально отреагировал на новость Клопп.

"Знаю, как Кенни [Далглиш] поддерживал нас. Это для вас, — цитирует немца ВВС. – Он ждал 30 лет, и это также для Стиви Джеррарда. Мои парни восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории".

"Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я, конечно, не ждал 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года, и это настоящее достижение, особенно с трехмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить [чемпионат]", — сказал Клопп.

Немец сказал, обратившись к фанатам "Ливерпуля": "Радостно сделать это для вас. Пандемия еще не закончилась. Мы наблюдали за игрой вместе, поэтому будем наслаждаться моментом. Я знаю, что людям трудно сейчас, но мы не могли сдерживать себя. Будем наслаждаться вместе с нашими болельщиками, когда сможем".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / МИД заявил о постоянном поиске США причин для выхода из международных соглашений

28.05 / Задушил задержанного коленом: в США набирают силу митинги против произвола полиции

02.05 / В Ставрополе организовали прощание с мэром города в условиях коронавируса

28.04 / Грузия ослабила ограничения, введенные из-за коронавируса. Заработали такси и продуктовые рынки

15.06 / Старенький: Дефицит электронных браслетов – умышленное действие полиции, чтобы суды не отправляли людей под домашний арест

02.06 / Агентство Пригожина призвало россиян голосовать за поправки к Конституции: Иначе детей будут усыновлять геи

30.05 / Прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытании

19.05 / Лавров обсудил с Маасом заявление об ответственности за Вторую мировую войну

22.05 / В Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек

06.06 / Шансы Байдена стать президентом сейчас выше, чем когда-либо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска