 

В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова

26.06.2020, 7:15, Новости дня

В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова. Переговоры между Белградом и Приштиной должны были пройти в эту субботу в Вашингтоне, но глава косовского правительства заявил, что не приедет на них.

Он сообщил об этом после того, как спецпрокуратура в Гааге предъявила президенту непризнанного Косова Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента обвинения в военных преступлениях. сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем власти Сербии скептически оценили и перспективы переговоров, и возможность наказания косовских политиков.

"Хашим Тачи – военный преступник, и весь мир это знает, — сообщил Александр Шешель, зампредседателя Сербской радикальной партии. – Но мы не можем ожидать справедливости в Международном суде. Рамуш Харадинай, бывший премьер Косова, лично участвовал во многих преступлениях и был выпущен Гаагским трибуналом…".

Обвинения президенту Хашиму Тачи и лидеру демократической партии Косова Кадри Весели будут предъявлены по десяти пунктам — убийство, исчезновение людей, преследование, пытки, военные преступления, преступления против человечности.

Хашим Тачи родился в деревне Брокна, которую считают колыбелью албанского терроризма. Юность провел в группировке, которая занималась продажей наркотиков, угоном машин, заказными убийствами. В 1993 году участвовал в подрыве сербских полицейских у города Глоговац. Потом стал правой рукой главы "Армии освобождения Косова", на счету которой около двух тысяч вооруженных нападений на полицию и жителей. В 1995 году Тачи встречался с Усамой бен Ладеном, стоял за созданием лагерей пыток на территории сербского анклава, занимался этническими чистками в крае. 560 человек различных народностей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Хашим Тачи развернул целый бизнес по продаже человеческих органов. Собрать доказательства его деяний пыталась прокурор международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла ель Понте. По ее словам, покровителем Тачи был бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, албанец по происхождению, который в грубой форме посоветовал Дель Понте не лезть в эти дела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Стало известно о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

19.06 / Минобороны заинтересовалось морской версией системы ПВО “Тор”

23.06 / Россия и США завершили первый день переговоров по ядерной проблематике

23.06 / Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

12.06 / Наказать Медведчука и отключить от SWIFT. Конгрессмены США выступили за ужесточение санкций против России

21.05 / Армия завершила строительство обсервационного лагеря в Красноярском крае

17.04 / CNBC – ВОЗ рекомендует ограничить доступ к алкоголю из-за ажиотажа на фоне пандемии

28.05 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

05.06 / Участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли устранить последствия урагана

07.05 / Малые противолодочные корабли СФ начали учения в Баренцевом море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска