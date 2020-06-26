 

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

26.06.2020, 7:10, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – вели обстрелы неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, у Широкино.

“Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Крымского. С украинской стороны без потерь.

Зведення станом на 07:00 26 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення25 червня збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 25. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мошенники рассылают СМС с требованием выплатить «штраф» за нарушение карантина

10.04 / В Москве первый водитель остановлен за нарушение карантина

01.06 / Пандемия COVID-19. В Испании впервые за сутки никто не умер

21.05 / Тихонов ответил на заявления Губерниева о допинге в российском биатлоне

28.04 / Система искусственного интеллекта в Москве начнет выявлять коронавирус

10.06 / Генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко

07.05 / Английский учёный, выступавший за карантинные меры, попался на их несоблюдении

17.06 / После беспорядков в Дагестане задержаны десять азербайджанцев

23.04 / США решили проверить наличие инсайда у нефтетрейдеров о переговорах РФ с ОПЕК

18.04 / США решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска