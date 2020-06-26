 

Япония пожаловалась на российскую геологоразведку около Курил

26.06.2020, 7:08, Новости дня

России сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, сообщил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

Он отметил, что Токио «всегда внимательно следит за действиями РФ вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи),  передает РИА «Новости».

Проведение Россией геологоразведочных работ в регионе «не совпадает с позицией» Японии «по четырем северным островам и не может быть принято», сообщил Суга.

Он подчеркнул важность «решения вопроса северных территорий». Япония «намерена продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Геологоразведочные работы проводятся между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Российская сторона предупредила Токио об их проведении. Работы продлятся три месяца.

В мае МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории», как в Японии называют российские Южные Курилы. В МИД РФ заявили, что решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами.



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