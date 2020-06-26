 

Трамп считает, что с демократами США иметь дело сложнее, чем с Россией, Китаем и КНДР

26.06.2020, 6:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал американских демократов «страной, с которой тяжелее всего иметь дело», по сравнению с Россией, Китаем и КНДР.

Выступая в штате Висконсин, он рассказал, что его друг как-то спросил: «С какой страной тяжелее всего иметь дело? Китаем? Может быть с Россией? Или может с Северной Кореей?»

«Нет, сказал я, страна, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США», – подчеркнул американский лидер.

По его мнению, американские демократы «в гораздо большей степени безрассудные, и на самом деле они немного сумасшедшие».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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