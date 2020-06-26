 

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

26.06.2020, 6:16, Новости дня

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.

Петиция «за сохранение всех актуальных моделей Lada на рынке Германии и ЕС» опубликована на портале weact.campact.de и призывает возобновить «продажи всех моделей Lada в Германии и ЕС». Она поддержана «Lada Deutschland GmbH в лице господина Дитера Трцаска», передает РИА «Новости». 

Петиция адресована АвтоВАЗу, альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и посольству РФ в Берлине, передает ТАСС.

Указывается, что Lada дает широкий выбор нишевых моделей по доступной цене, которые уже около 40 лет имеют поклонников и лояльный круг покупателей в ЕС. Открыты новые дилерские центры, набран персонал.

Как следует из данных European Automobile Manufacturers Association, в 2018 году продажи Lada в странах Европы увеличились на 0,2%. Было продано 5,18 тыс. машин.

По состоянию на четверг петицию подписали 1159 человек.

В 2019 году альянс принял решение о прекращении экспорта Lada. Такое решение было вызвано ужесточением экологических требований. АвтоВАЗ сообщал, что временно прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.



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