 

Рабочие Сиэтла обвинили власти города в массовых беспорядках

26.06.2020, 6:00, Новости дня

В США бизнесмены и рабочие Сиэтла подали в суд на местные власти, обвинив их в том, что из-за их бездействия в городе появилась оккупированная демонстрантами автономная зона, начались поджоги, стрельба и массовые беспорядки.

Тем временем компания "Уолт Дисней" заявила, что поменяет тематику своих аттракционов после обвинений в расизме. А в Окленде активисты добиваются того, чтобы исключить присутствие полицейских в школах.

Кроме вопросов расовой дискриминации и возможной полицейской реформы, в США сейчас усугубилась ситуация с коронавирусом. После массовых протестов число заболевших возросло почти до двух с половиной миллионов. И это только по официальным данным. Однако президент Трамп уверяет, что держит всё под контролем, передает телеканал "Россия 24".



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