Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область, пострадавшую от наводнения

26.06.2020, 5:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, где пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия, об этом 25 июня сообщила пресс-служба президента.

Глава государства также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены, проинформировал 25 июня пресс-центр ГСЧС.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня принял решение о выделении 672 млн грн из госрезерва на преодоление последствий наводнений на западе Украины.