 

В ЕС одобрили первый препарат для лечения COVID-19

26.06.2020, 5:55, Новости дня

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить ремдесивиру (торговый знак Veklury) маркетинговое разрешение для лечения COVID-19, об этом 25 июня сообщил сайт агентства.

Это первое лекарственное средство, которое разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Оценка эффективность препарата проводилась с 30 апреля, разрешение было выдано в рекордные сроки, отмечают в EMA.

Исследование оценило эффективность 10-дневного курса для более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19. Ремдесивир сравнивали с плацебо (фиктивное лекарство). Основным критерием эффективности считалось время выздоровления. В среднем пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.

Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой формой болезни: их время выздоровления составляло пять дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Агентство считает, что соотношение пользы и риска является положительным для пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород, и находящимся в тяжелом состоянии, кроме случаев, когда человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Препарат должен вводиться внутривенно, сказано в рекомендациях.

Окончательные результаты исследования эффективности ремседивира специалисты ЕМА рассчитывают получить к декабрю.

Ремдесивир разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Он применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

В США разрешение на использование этого средства при лечении пациентов с COVID-19, госпитализированных с тяжелым течением, было выдано 1 мая.

2 апреля ремдесивир внесли в украинский протокол лечения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Минздрав закупит препарат ремдесивир для лечения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным на 25 июня, в мире было инфицировано 9,5 млн человек, умерло 484 тыс., выздоровело около 4,8 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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