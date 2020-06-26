Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

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26.06.2020, 5:55, Новости дня

Действующий из-за эпидемии коронавирусной инфекции запрет на въезд в Израиль иностранных граждан продлили до 1 августа. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации страны сообщает издание Vesty Israel.

Ограничения для иностранцев ввели в стране в марте по рекомендации минздрава и последний раз были продлены до 1 июля.

В авиационном ведомстве отметили, что запрет распространяется в том числе на тех пассажиров, которые прибывают в страну транзитными авиарейсами.

Запрет на въезд не распространяется только на граждан Израиля и на лиц, которые получили специальное разрешение от управления по вопросам регистрации населения и иммиграции.

Издание напомнило, что граждане Израиля, которые прибывают в страну, должны пройти 14-дневный карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 25 июня общее количество инфицированных в мире достигло почти 9,5 млн, из них 484 тыс. умерли.

В Израиле на сегодня зарегистрировано 22,4 тыс. случаев COVID-19, скончалось 309 больных.

20 июня в Израиле объявили о второй волне эпидемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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