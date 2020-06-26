Российский препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев

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26.06.2020, 5:48, Новости дня

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» продемонстрировал 90-процентную эффективность, сообщил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Земсков пояснил, что препарат эффективен против РНК-вирусов, включая новый коронавирус. «Арепливир» останавливает размножение вируса в клетке, а следовательно – распространение инфекции в организме, передает ТАСС.

Как свидетельствуют клинические исследования, «Арепливир» показал «себя максимально эффективным» в «90% случаев», при этом у 70% пациентов коронавирус «практически полностью отсутствовал» уже через четыре дня.

Исследования велись в Санкт-Петербурге, Москве и Саранске. Участвовало в исследованиях 210 вирус-положительных пациентов. 

При этом препарат показал высокую эффективность и без противовоспалительных средств, а также антибиотиков.

«Арепливир» рекомендован пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения.

Ранее не зарегистрированные побочные эффекты в ходе клинических исследований выявлены не были. 

«Биохимик» сообщил о готовности производить препарат в объемах, достаточных, чтобы покрыть все потребности российских медицинских учреждений. «Арепливир» будет доступен в больницах, под надзором врачей.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед».

Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.



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