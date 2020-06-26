 

После гибели в Днепре двух человек в машине с пчелами полиция открыла уголовное производство

26.06.2020, 4:45, Новости дня

Утром 25 июня на улице Байкальской в Днепре в результате ДТП погибли 50-летний мужчина и 14-летний ребенок. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.

“Произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и микроавтобуса Mercedes Vito. Предварительно установлено, что житель Запорожской области за рулем автомобиля Mercedes Vito не предоставил преимущество в движении автомобилю DAF, груженому песком, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Mercedes Vito и его 14-летний пассажир. Еще одного 13-летнего пассажира доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области говорили, что в микроавтобусе Mercedes были пчелы в ульях. Спасатели вытаскивали погибшего с помощью специнструмента.

Изначально в ГСЧС утверждали, что их сотрудники собрали пчел в мешки и выпустили за пределами города. Позже версия спасателей изменилась.

“Сотрудники аварийно-спасательной части собрали все ульи, которые были с пчелами, и отвезли в 18-ю государственную пожарно-спасательную часть, после чего родные погибшего их должны забрать”, – сказано в обновленной версии информации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Сотрудник оргкомитета Олимпиады в Токио заразился коронавирусом

06.05 / Рубль вырос к доллару и евро

25.06 / В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

10.04 / Дело «легенды Арбата» квартирного мошенника Эрмана передали в суд

02.06 / В Минспорте назвали первый посткоронавирусный международный турнир в России

10.06 / Адвокат Добровинский сказал, чем его «подкупила» семья погибшего в ДТП с Ефремовым

27.05 / Экс-послы осудили попытки использовать Украину в предвыборной кампании в США

20.04 / Трамп: соглашение о помощи малому бизнесу может быть достигнуто в понедельник

18.05 / Голикова рассказала о том, как россияне болеют COVID-19

07.05 / В Мексике заключенные совершили массовый побег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска