 

У одессита во время обыска нашли 20 тыс. свидетельств о регистрации автомобилей

26.06.2020, 4:45, Новости дня

Житель Одессы изготавливал водительские удостоверения и свидетельства об окончании автошколы по заказу других лиц, а также неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерные сети государственных органов с целью загрузки на персональный компьютер учетных карточек транспортных средств, сообщили в пресс-службе Национальной полиции 25 июня.

По версии следствия, услуги фигурант предоставлял через анонимную страницу в социальной сети, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого лица.

Правоохранителями провели обыски по месту регистрации и проживания фигуранта, а также в автомобиле, который находится в его пользовании. В ходе обыска были изъяты водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, голограммные ленты, финансовые накладные, печать Киевского городского нотариального округа, более 20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, карт-принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины, коробки с пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины, деньги в общей сумме более 0,5 млн грн.

Фигуранту планируют объявить о подозрении по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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