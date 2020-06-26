Москва ожила: Сергей Собянин – о жизни города

26.06.2020, 2:27, Новости дня

В Москве ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. Почти неделю столица живет полноценной, привычной жизнью. В парках можно гулять, к работе вернулись кафе и рестораны, открылись спортивные студии. Движение транспорта — уже 90% от прошлогоднего показателя. Город ожил.

Главное: осторожная поэтапная отмена ограничений не спровоцировала вспышку инфекции. Число выявленных больных снизилось на 37 процентов. Хотя по объемам тестирования столица – одна из первых в мире.

"Более того, мы делаем в сутки порядка 48 тысяч ПЦР-тестов, — заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу Сергей Собянин. — Помимо этого, мы развернули десятки, тысячи ИФА-тестов, которые отслеживают скрининговую ситуацию в городе. Если мы видим настороженные показатели, мы перепроверяем с помощью ПЦР. Эффективность ПЦР возрастает, потому что она работает не вслепую, а точечно по тем группам, где есть риск".

Все меньшему количеству требуются госпитализация. Тяжелых случаев меньше. Число больных на ИВЛ за неделю снизилось на 21 процент. И каждый день стабильно — меньше 1000 новых случаев.

Такая динамика вселяет оптимизм, но мэр Москвы напомнил: пренебрегать мерами безопасности нельзя. Маски, о которых в последнее время забыли многие москвичи, по-прежнему обязательны во всех общественных местах.

По возможности стоит избегать мест, где может быть много людей. Например, загруженность парков перед посещением стоит проверять с помощью специального сервиса. Студентам лучше продолжать обучение в дистанционном формате, а родителям, у которых есть возможность быть с детьми дома, желательно пока отказаться от детских садов.

"Около 50 тысяч детей уже посещают детские сады, на 80 тысяч мы видим запрос. Количество горожан, которые остались в Москве, не уехали — больше, чем прошлым летом. Но, тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если это не горит, лучше воздержаться водить ребенка в детский сад", — отметил столичный градоначальник.

В столице началось голосование по изменениям в Конституцию. Все сделать через интернет решили больше миллиона жителей столицы. И в первый же день этой возможностью воспользовались больше трехсот тысяч москвичей. Проверил систему на себе и мэр Москвы. Тем же, кто решит прийти на избирательный участок лично, обеспечат максимальную безопасность.

Мэр отметил. что на участках будут работать свыше 20 тысяч наблюдателей.

"Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирателей комиссий – 50% на сегодняшний день; в ближайшие дни будет 100%. Такого объема тестирований, я вас уверяю, скорее всего, мы нигде больше не найдем. Это огромный объем работы. И плюс к тому, конечно, предъявляются санитарные требования", — продолжил Сергей Собянин.

Пандемия оказала влияние на все сферы жизни. Исключением не стало и строительство. Несмотря на то, что отрасль вернулась к работе одной из первых, избежать простоев не удалось. Но стройка наращивает темпы: проекты реновации, городские объекты и коммерческая недвижимость.

В условиях программы льготной ипотеки спрос на жилье будет расти.

"Объем жилья за полугодие составляет примерно половину от плана, хотя там есть определенные проблемы. Это касается строительства больших крупных инфраструктурных проектов – дорог, метрополитена. Строительство метрополитена мы практически не останавливали. Когда такая эпидемиологическая ситуация, все равно есть проблемы и с поставками строительных материалов, и с организацией работы, с людьми, которые подвержены рискам", — сказал Сергей Собянин.

Вопрос, как провести отпуск, волнует все больше людей. Закрываться от туристов столица не будет; в Москве работают кафе и рестораны, однако говорить о полноценном открытии сезона пока не стоит.

"Работают рестораны, магазины — это одна из привлекательных для туристов фишек. Но, тем не менее, мы пока ограничиваем набор организованных групп для того, чтобы они ездили и гуляли по Москве, — отметил мэр. — И самое важное, о чем мы уже говорили: для туристов очень привлекательно проведение крупных и красивых мероприятий, городских фестивалей. Пока они не заработают".

Для массовых мероприятий еще рано; риск заболеть коронавирусом сохраняется. К обсуждению этого вопроса вернутся в июле.