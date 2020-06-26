Помпео представил доклад по борьбе с торговлей людьми

26.06.2020, 1:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг представил ежегодный доклад по ситуации с торговлей людьми.

Обращаясь к участникам церемонии, глава Госдепартамента в первую очередь выразил признательность присутствовавшим на ней жертвам торговли людьми за отвагу, с которой они сообщили о том, что им пришлось пережить.

По словам Помпео, на сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации.

«На протяжении всей нашей истории Соединенные Штаты защищали права человека, как ни одна другая страна, – подчеркнул госсекретарь. – Америка была основана на обещании отстаивать неотчуждаемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Работа администрации Трампа по борьбе с торговлей людьми является частью этой благородной традиции».

Госсекретарь США подчеркнул, что если те или иные правительства в мире не принимают достаточных мер против торговли людьми, то Соединенные Штаты не будут стоять в стороне.

Помпео напомнил, что в прошлом году президент Трамп ограничил оказание определенных видов помощи 15 государствам, которым в прошлогоднем докладе по торговле людьми был присвоен низший рейтинг.

В январе этого года президент организовал в Белом доме саммит по борьбе с торговлей людьми и подписал указ о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией детей в Интернете. Администрация также выделила около полумиллиарда долларов на борьбу с торговлей людьми во всем мире.

Помпео отметил некоторые позитивные тенденции, отраженные в докладе. Рейтинг двадцати двух стран был повышен, тринадцать из них – страны Африки южнее Сахары. Намибия стала первой и единственной африканской страной, попавшей в лучшую категорию.

Однако есть ряд стран, которые попали в низшую категорию, поскольку их правительства поддерживают эксплуатацию труда. Среди них – Китай, где государственные предприятия заставляют граждан работать в ужасных условиях над проектом «Один пояс – один путь».

В эту категорию попала и Куба: более 50000 кубинских врачей работают в эксплуатационных условиях в более 60 стран. Некоторые страны Центральной Азии принуждают людей работать в хлопковой промышленности и других секторах. Помпео отметил усилия Узбекистана, который задает пример всему региону в плане борьбы с этой проблемой.

«Мы очень серьезно относимся к торговле людьми, которая поддерживается на уровне государства, – подчеркнул Помпео. – Это извращение основной задачи любого правительства: защищать права, а не подавлять их… Соединенные Штаты будут неустанно трудиться, чтобы освободить тех, кто все еще находится в рабстве. Мы поможем восстановить жизнь тех, кто был освобожден. И мы накажем тех, кто их истязал».

На церемонии выступила советник Белого дома Иванка Трамп. Она подчеркнула усилия администрации по борьбе с торговлей людьми, отметив, в частности, подписанный президентом Трампом указ о мерах по недопущению эксплуатации детей.

В ходе церемонии были названы имена активистов из различных стран мира, удостоенных награды Госдепартамента за помощь жертвам торговли людьми и за борьбу с этим явлением в целом.