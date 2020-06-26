Всероссийское голосование: меры безопасности на участках

26.06.2020, 1:15, Новости дня

Голосование по поправкам к Конституции началось. Всё продлится до 1 июля включительно. В Москве и Нижнем Новгороде можно все сделать онлайн. Какие меры безопасности приняты?

Голосовать можно и удаленно: в Москве, к примеру, при помощи сервисов МОС.РУ, но многие шли в первый день голосования именно на избирательные участки. Участки работают с 8 до 20 часов до 1 июля включительно, чтобы не создавать больших потоков избирателей — в этом смысл многодневного голосования.

И вот в первый же день, например, на участке в здании кадетского корпуса на улице Скаковой — явка пять процентов. Довольно неплохо, по мнению членов избиркома, учитывая дождь и возможность голосовать неделю.

Участок №208 в Москве. Как на любом другом УИК, здесь все привычные атрибуты — урны, места для голосования, столы, информационные стенды. Но в этот появились и такие важные вещи, как маски, санитайзеры, перчатки, которые выдают голосующим на входе. Санитарный вопрос решен и никого не пугает; всё организовано четко и понятно.

"Пришла, потому что понадеялась, что народу будет мало. И в самом деле! Когда я пришла, был еще один человек на большом расстоянии. То есть как по телевизору показывали, всё соблюдено: перчатки дали, маску. Всё замечательно", — говорит избиратель Татьяна Гончарова.

Вообще у нынешнего голосования много новых обязательных деталей. Выдают одноразовые ручки, паспорта в руки члены комиссии не берут, кабинки лишились привычных шторок, чтобы у голосующих не было контакта с поверхностями.

Изменилась и процедура. В связи с тем, что голосование многодневное, сохранность бюллетеней обеспечивается наблюдателями и полицией. В конце каждого дня бюллетени складывают в защищенные пакеты и далее — в опечатанные сейфы.

"На каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели, которые следят за тем, чтобы все было по закону, — рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Ленинского городского округа города Видное Людмила Лернер. — Все бюллетени были извлечены из стационарного ящика и перемещены в сейф-пакет, который если вскроешь, будет видно".

Предварительное голосование продлится до 1 июля. И по итогам этих семи дней пройдёт подсчёт голосов.