 

Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами США

26.06.2020, 1:08, Новости дня

С демократами США работать сложнее, чем с Россией, Китаем или КНДР, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что у него как-то спросили: «С какой страной тяжелее всего иметь дело? Китаем? Может быть с Россией? Или может с Северной Кореей?» – передает ТАСС.

На это президент США ответил: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США», – передает РИА «Новости».

Они «в гораздо большей степени безрассудные, и на самом деле немного сумасшедшие», сообщил Трамп, добавив, что члены Демократической партии США «никогда не хотят выделять деньги на армию по какой бы то ни было причине».

Трамп сообщил об этом, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин. Он сказал сотрудникам завода, что их «работа гораздо приятнее», чем работа самого Трампа. 

«Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми», – сообщил он.

Напомним, Трамп обвинил своего предшественника на посту главы Белого дома демократа Барака Обаму в государственной измене.



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