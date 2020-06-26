 

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

26.06.2020, 0:30, Новости дня

В первый день онлайн-голосования по поправкам в Конституцию явка составила почти 49%, сообщил оперштаб по наблюдению за голосованием.

Явка составила 48,96% – в онлайн-голосовании приняли участие свыше 574,1 тыс. человек, передает ТАСС.

Онлайн-голосование стартовало в 10.00 мск в четверг. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров лично убедился в невозможности двойного голосования (электронного и на избирательном участке).

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



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