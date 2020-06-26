 

Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

26.06.2020, 0:18, Новости дня

По инициативе Международного института демократии и содействия выборам и Национального фонда демократии США более 500 известных в мире политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и лидеров правозащитных организаций подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и подавления критики.

Об этом сообщает Радио «Свобода»​.

И даже некоторые демократически избранные правители сегодня концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, ограничивая права человека и усиливая государственный надзор. По мнению авторов письма, пандемия вызвала к жизни политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии.

Акцию поддержали около 70 правозащитных и общественных организаций, в том числе Transparency International, Фонд Конрада Аденауэра и World Movement for Democracy. Также письмо подписали несколько сотен политических и общественных деятелей, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии и более 60 бывших глав государств и правительств. ​

«Подавление свободы слова, отправка в тюрьму мирных несогласных и отмена выборов на неопределенный срок – все это ничем не поможет в защите здоровья», – полагают подписавшие письмо.

Они также отмечают, что пандемия не случайно началась в Китае, где подавляют свободу слова и преследуют тех, кто пытался говорить о распространении вируса.

«Вызванный COVID-19 кризис – это тревожный звонок, настоятельное предупреждение, что свободы, которые мы ценим, под угрозой и мы не должны принимать это как должное».

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Энергетики приняли участие в акции «Фонарики Победы»

12.04 / Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

07.05 / Психолог рассказала, как изменится социальное поведение россиян из-за коронавируса

08.05 / “Украинский культурный продукт”. 8 мая состоится премьера документального сериала о Второй мировой войне

13.05 / Онищенко оценил решение перенести ЕГЭ

23.04 / Конкурс «Моя страна – моя Россия» запустил онлайн-программы для участников проекта

25.06 / Москва ответила на сравнение латышей в СССР с неграми

24.06 / Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

17.05 / Эксперты оценили заявление об изменении стратегии Украины по Донбассу

14.06 / Путин заявил, что Россия “с минимальными потерями” выходит из эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска