Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии
26.06.2020, 0:18, Новости дня
По инициативе Международного института демократии и содействия выборам и Национального фонда демократии США более 500 известных в мире политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и лидеров правозащитных организаций подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и подавления критики.
Об этом сообщает Радио «Свобода».
И даже некоторые демократически избранные правители сегодня концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, ограничивая права человека и усиливая государственный надзор. По мнению авторов письма, пандемия вызвала к жизни политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии.
Акцию поддержали около 70 правозащитных и общественных организаций, в том числе Transparency International, Фонд Конрада Аденауэра и World Movement for Democracy. Также письмо подписали несколько сотен политических и общественных деятелей, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии и более 60 бывших глав государств и правительств.
«Подавление свободы слова, отправка в тюрьму мирных несогласных и отмена выборов на неопределенный срок – все это ничем не поможет в защите здоровья», – полагают подписавшие письмо.
Они также отмечают, что пандемия не случайно началась в Китае, где подавляют свободу слова и преследуют тех, кто пытался говорить о распространении вируса.
«Вызванный COVID-19 кризис – это тревожный звонок, настоятельное предупреждение, что свободы, которые мы ценим, под угрозой и мы не должны принимать это как должное».
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Радио «Свобода»
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