Швейцарский банк опроверг открытие счетов на имя сына Лукашенко
26.06.2020, 0:08, Новости дня
Сообщения о том, что в швейцарском банке Credit Suisse открыты счета на имя Виктора Лукашенко, сына президента Белоруссии, не соответствует действительности, сообщил официальный представитель банка.
Он сказал, что «снимок экрана» с якобы выпиской из системы электронного банка «является подделкой». У банка нет «клиентских отношений с этим человеком».
Соответствующую информацию Credit Suisse направил властям Швейцарии, передает РИА «Новости».
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком».
В Сети была опубликована информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в Credit Suisse, из которого следует, что в 2012 году у него было более 840 млн долларов на счету.
В августе в Белоруссии пройдут президентские выборы.
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