 

Швейцарский банк опроверг открытие счетов на имя сына Лукашенко

26.06.2020, 0:08, Новости дня

Сообщения о том, что в швейцарском банке Credit Suisse открыты счета на имя Виктора Лукашенко, сына президента Белоруссии, не соответствует действительности, сообщил официальный представитель банка.

Он сказал, что «снимок экрана» с якобы выпиской из системы электронного банка «является подделкой». У банка нет «клиентских отношений с этим человеком». 

Соответствующую информацию Credit Suisse направил властям Швейцарии, передает РИА «Новости».

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал сведения о швейцарских счетах его сына «жутким фейком».

В Сети была опубликована информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в Credit Suisse, из которого следует, что в 2012 году у него было более 840 млн долларов на счету.

В августе в Белоруссии пройдут президентские выборы.



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