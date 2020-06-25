 

“Красный Яр” добился первой победы в новом сезоне чемпионата России по регби

25.06.2020, 23:55, Новости дня

В Красноярске стартовала программа второго тура чемпионата РФ по регби. В первом матче встречались местный "Красный Яр" и казанская "Стрела". Матч завершился минимальной победой хозяев — 14:12.

Вице-чемпионам страны из Сибири пришлось непросто с новичком премьер-лиги. На протяжении всего матча на поле велась упорная борьба, ознаменовавшаяся результатом с минимальным преимуществом "Яра". В его составе попытками отметились Константин Кривоносов и Кирилл Готовцев, а дополнили усилия своих партнеров по команде Юрий Кушнарев и Оливер Зоно, забившие по реализации. У "Стрелы" все 12 очков ударами со штрафных набрал Якобус Мараис.

В четверг состоялись еще два матча чемпионата России: новокузнецкий "Металлург" на выезде в Краснодаре обыграл "Богатырей" (14:5), а действующий чемпион страны "Енисей-СТМ" также в южном регионе нанес разгромное поражение таганрогской "Булаве" (52:3).



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