Непомнящий обыграл Артемьева в первом матче 1/4 финала Chessable Masters

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25.06.2020, 23:55, Новости дня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первом матче четвертьфинала онлайн-турнира по шахматам Chessable Masters над соотечественником Владиславом Артемьевым.

Теперь счет в их противостоянии 1:0 в пользу Непомнящего. Из трех партий Ян в двух одержал над соперником победу, а еще одну шахматисты завершили ничьей.

Матч из трех партий в 1/4 финала между Непомнящим и Артемьевым продолжится в субботу. В случае, если Владислав выиграет и сравняет счет по итогам двух матчей, соперникам предстоит сыграть еще один матч. Его проведение запланировано на 29 июня.



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