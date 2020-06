В США собираются переименовать штат в рамках борьбы с расизмом

25.06.2020, 23:54, Новости дня

Губернатор американского штата Род-Айленд Джина Раймондо объявила о намерении изменить полное название территории, чтобы оно не вызывало ассоциаций с рабовладением.

22 июня Раймондо подписала указ, в котором сообщила о подготовке референдума по вопросу изменения конституции штата.

Полное название, используемое в официальных документах, звучит так: “Род-Айленд и плантации Провиденса”.

“Принимая во внимание, что в течение многих лет шло общественное обсуждение вопроса изъятия слова “плантации” из официального названия Род-Айленда; что многие жители штата находят болезненным, наличия слова, столь близко связанного с рабством, в официальном названии штата; что боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, волнует всех жителей – мы должны сделать все возможное, чтобы все общины смогли гордиться нашим штатом”, – сказано в указе.

Губернатор объявила об исключении фразы “…и плантации Провиденса” из своего официального титула. Офис губернатора больше не будет использовать эти слова в официальных документах, в переписке и на бланках, как канцелярских, так и электронных.

“Род-Айленд был основан на принципах согласия и терпимости. Название нашего штата и наша деятельность должны отражать эти ценности. Работа по ликвидации системного расизма в Род-Айленде началась не сегодня и не закончится сегодня, но мы способны добиться значительного прогресса в деле обеспечения расовой справедливости уже сейчас”, – написала Раймондо в Twitter.

Rhode Island was founded on the principles of acceptance and tolerance, and our state’s name – and actions – should reflect those values.

— Gina Raimondo (@GovRaimondo) June 22, 2020

Род-Айленд – самый маленький штат США. Первоначально состоял из двух частей: Провиденские плантации (материковая часть, крупнейший город – Провиденс, нынешняя столица штата) и Остров Род (островная часть, крупнейший город – Ньюпорт). Полное наименование используется только в деловодстве. В 1652 году Род-Айленд принял первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

Около месяца в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.