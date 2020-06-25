 

В США собираются переименовать штат в рамках борьбы с расизмом

25.06.2020, 23:54, Новости дня

Губернатор американского штата Род-Айленд Джина Раймондо объявила о намерении изменить полное название территории, чтобы оно не вызывало ассоциаций с рабовладением.

22 июня Раймондо подписала указ, в котором сообщила о подготовке референдума по вопросу изменения конституции штата.

Полное название, используемое в официальных документах, звучит так: “Род-Айленд и плантации Провиденса”.

“Принимая во внимание, что в течение многих лет шло общественное обсуждение вопроса изъятия слова “плантации” из официального названия Род-Айленда; что многие жители штата находят болезненным, наличия слова, столь близко связанного с рабством, в официальном названии штата; что боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, волнует всех жителей – мы должны сделать все возможное, чтобы все общины смогли гордиться нашим штатом”, – сказано в указе.

Губернатор объявила об исключении фразы “…и плантации Провиденса” из своего официального титула. Офис губернатора больше не будет использовать эти слова в официальных документах, в переписке и на бланках, как канцелярских, так и электронных.

“Род-Айленд был основан на принципах согласия и терпимости. Название нашего штата и наша деятельность должны отражать эти ценности. Работа по ликвидации системного расизма в Род-Айленде началась не сегодня и не закончится сегодня, но мы способны добиться значительного прогресса в деле обеспечения расовой справедливости уже сейчас”, – написала Раймондо в Twitter.

Rhode Island was founded on the principles of acceptance and tolerance, and our state’s name – and actions – should reflect those values.

— Gina Raimondo (@GovRaimondo) June 22, 2020

Род-Айленд – самый маленький штат США. Первоначально состоял из двух частей: Провиденские плантации (материковая часть, крупнейший город – Провиденс, нынешняя столица штата) и Остров Род (островная часть, крупнейший город – Ньюпорт). Полное наименование используется только в деловодстве. В 1652 году Род-Айленд принял первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

Около месяца в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будут выпускать не только в России

25.04 / Психолог советует не задумываться о конце пандемии

05.05 / Кремлевский шеф-повар рассказал, что едят на приеме в День Победы

24.04 / Театр на Таганке отметил 56-летие в онлайн-режиме

15.04 / Уголовное дело против пилота сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» передали в прокуратуру

24.06 / Тьяго Алькантара больше не хочет играть за “Баварию”

15.05 / Рубль вырос к доллару и евро

22.04 / Трамп и Джонсон обсудили американо-британское сотрудничество

08.05 / Разумков рассказал, есть ли в “Слуге народа” группа Коломойского

20.04 / Футболисты и тренеры “Арсенала” согласились на сокращение зарплаты на 12,5%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска