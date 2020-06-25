НАБУ задержало губернатора на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. СМИ пишут, что речь о главе Кировоградской ОГА

25.06.2020, 23:54, Новости дня

Председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА 25 июня задержаны при получении незаконного вознаграждения, общая сумма взятки, которую они требовали, составляет 1,8 млн грн. Об этом сообщило в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

По информации следствия, чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из областных управлений органа государственной власти заплатить им в обмен на то, что они не станут препятствовать его деятельности.

“По условиям “предложения”, средства должны были передаваться траншами. Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго – 250 тыс. грн – они были пойманы с поличным”, – говорится в сообщении.

25 червня 2020 року детективи #НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва #САП… Posted by НАБУ on Neljapäev, 25. juuni 2020

“Центральноукраинское бюро новостей” написало, что задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. По информации источников СМИ, задержание губернатора произошло в Киеве в 22.20.

Днем правоохранители провели обыски в арендованном семьей Балоней дома по улице Циолковского, 80/91 в Кропивницком.

Общественный активист Андрей Лаврусь выложил в своем Telegram фото с места обыска. По его информации, в Кировоградской ОГА сегодня также проходили следственные действия.

Балонь был назначен председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. Ранее он работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.

25 июня 2020 года Кабинет Министров согласовал увольнение Балоня с должности главы ОГА, сообщила “Украинская правда”.