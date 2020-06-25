 

Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

25.06.2020, 23:30, Новости дня

В апреле стоимость поставок газа в Китай по магистрали «Сила Сибири» снизилась на 10%, следует из данных генеральной администрации по таможне Китая и ФТС России.

Зимой, а также в марте цена превышала 200 долларов за тысячу кубометров, в апреле она снизилась до 182,7, передает «Интерфакс».

Контракт привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом.

Как сообщается, средняя цена экспорта газа Газпромом снизилась в апреле до 109 долларов.

В конце мая сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Путин потребовал не «быстренько прибраться», а восстановить экосреду в Норильске

14.04 / В ульяновскую колонию попытались доставить телефон с помощью арбалета

28.05 / Роскосмос назвал сроки запуска спутника системы мониторинга космического мусора

27.04 / Путин призвал регионы не забывать на фоне коронавируса об угрозе паводков и пожаров

12.06 / В Украине кинотеатры не откроются раньше 2 июля – Минкульт

25.06 / Развеян миф о вреде защитных масок

20.04 / Власти Грузии раскритиковали Саакашвили за желание «пойти по миру»

26.05 / Остаться в форме: как найти онлайн-альтернативу спортзалу и не навредить здоровью

18.05 / Синоптик сказал, когда наступит климатическое лето

05.05 / ВОЗ назвала самое эффективное средство для профилактики заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска