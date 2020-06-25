В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

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25.06.2020, 22:45, Новости дня

В Москве прогулочный теплоход "Лагуна" столкнулся с причальной стенкой набережной. В этот момент на его борту были 46 выпускников 9 класса, а также 10 родителей и сопровождающие.

О случившемся рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. По ее словам, инцидент произошел в четверг, 25 июня, в 20:50. Теплоход коснулся причальной стенки в районе Учинского моста при развороте. В результате случившегося пострадавших нет. Угрозы окружающей среде не имеется, сообщает ТАСС.

По факту случившегося начата доследственная проверка.



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