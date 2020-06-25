 

Масвидаль готов сбросить вес ради боя с Нурмагомедовым

25.06.2020, 22:45, Новости дня

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль выразил готовность сменить полусредний весовой дивизион на легкий ради того, чтобы провести бой против Хабиба Нурмагомедова. Американец ждет достойного финансового предложения.

"Я на 100 процентов готов опуститься в легкий вес, если мне заплатят столько, сколько я стою, — признается Масвидаль в Instagram-эфире. — Хабиб — один из лучших легковесов и мне нравится то, что он делает. Только этого препятствия мне достаточно для того, чтобы задуматься о смене дивизиона. Но в UFC должны как следует поработать над этим".

"Я уважаю Хабиба и его соревновательный дух. Его подход к делу мне импонирует — он не болтает лишнего для того, чтобы раскрутить бой. Если ему не нравится соперник, то он действительно ему не нравится. Свои бои он не пытается продать".

Напомним, что на 19 сентября запланирован бой Нурмагомедова с временным чемпионом легкого дивизиона Джастином Гэтжи. Их бой состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.



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