32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”
25.06.2020, 22:42, Новости дня
32 человека проведут вторую ночь в палатке возле контрольного пункта въезда-выезда “Новотроицкое” в Донецкой области, они не могут ни проехать на подконтрольную Киеву территорию Украины, ни вернуться на территорию ОРДЛО. Об этом 25 июня сообщило в Facebook агентство ООН по делам беженцев в Украине.
Въезжающим на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо установить приложение “Дій вдома” на смартфон, чтобы выполнить условия самоизоляции. Однако у этой группы смартфонов не было, поэтому украинские власти запретили им пересекать линию разграничения. В то же время эти люди не могут вернуться на временно оккупированные территории, так как их имена не были внесены в предварительно утвержденный список.
“Днем им приходится ждать в районе “нулевого” пункта пропуска. Сотрудники ООН наблюдали людей, которые прислонялись к деревьям, прячась от жары, посреди опасного минного поля. Среди них были старики, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек. Они сталкиваются с рисками для своей жизни и здоровья просто потому, что не могут позволить себе смартфоны”, – отмечают в агентстве.
ООН предлагает срочно решить гуманитарную проблему, позволив этим людям подписать личное обязательство о прохождении самоизоляции у себя дома или разместив их в специальных учреждениях для прохождения обсервации.
[EN below]‼️⛔️УВКБ ООН моніторить ситуацію з цивільними особами, які застрягли на пункті пропуску у Новотроїцьке. Ці…
Posted by UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні on Neljapäev, 25. juuni 2020
22 июня Донецкая облгосадминистрация сообщила о возобновлении работы КПВВ “Новотроицкое”. С украинской стороны пункт пропуска был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на “карантинные мероприятия”.
24 июня ГСЧС сообщила, что возле КПВВ оборудован модуль, где могут ночевать те, кому отказано в праве пересечь линию разграничения.
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