Саммит США-Польша: экспертные оценки

25.06.2020, 21:55, Новости дня

Общение президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды в среду носило очевидно дружеский характер – президент США прямо назвал польского коллегу другом, в их совместном заявлении также говорится о «многовековой дружбе» двух стран, и союзнические связи Вашингтона и Варшавы подчеркнуты в самых разных областях.

Практические результаты этой дружбы проявились в военном сотрудничестве, договоренностях в области энергетики и телекоммуникаций, а также общественных связях. Как следует из того же совместного заявления, США и Польша имеют сходный взгляд на историю ХХ века – они договорились «объединять усилия по борьбе с дезинформацией, особенно касающейся исторической правды о Второй мировой войне».

Этот пассаж совместного заявления Трампа и Дуды имеет прямое отношение к России, хотя она и не названа в документе прямо: Москва в последнее время не выбирает слова в описании своего негативного взгляда на роль Польши в той войне.

Недовольство Москвы

Кремль прямо не комментировал итоги встречи Дональда Трампа и Анджея Дуды, но незадолго до нынешнего визита президента Польши в Вашингтон пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько выпадов в адрес Варшавы. В одной из передач российского телевидения Песков заявил 20 июня, что «Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с востока, то бишь, от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО, заигрывает с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости все большей и большей поддержки».

Кроме того, пресс-секретарь президента России сказал, что готовность Польши расширить присутствие американских военных на своей территории «вынуждает нас предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны». Отношения России с Польшей Песков назвал «находящимися на самом низком уровне».

Уже после встречи Трампа и Дуды председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова президента США о желании иметь хорошие отношения с Россией, сказанные им на совместной пресс-конференции с польским коллегой: «Проблема в том, куда именно отправятся войска из Германии. Как отметил сам Трамп, "часть вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из них". А это уже совсем другая история. Одно дело – домой, другое – еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию "поладить"».

Эксперты: Военные связи с США укрепляют безопасность Польши

Директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц (Richard Weitz), комментируя итоги встречи президентов США и Польши для Русской службы «Голоса Америки», высказал уверенность в том, что переброска дополнительных американских сил в Польшу несильно ухудшит отношения Варшавы и Москвы, потому что ухудшать их действительно некуда:

«Если США направит в Польшу дополнительные силы, то, конечно, теоретически это повышает шанс нанесения Россией по Польше предупреждающего удара в случае кризиса, но, с другой стороны, это в реальности лишь укрепляет фактор, удерживающий Россию от агрессии в отношении соседа. Вероятность такой агрессии и так низка с учетом членства Польши в НАТО и уже присутствующих там сил США. Это, с другой стороны, может отразиться на контактах Вашингтона и Москвы – действительно, в Кремле могут задаться вопросом, стоит ли им по-прежнему положительно оценивать Трампа, если он говорит о желании иметь хорошие отношения при том, что Пентагон, Госдепартамент и другие ведомства предпринимают реальные шаги для снижения российского влияния в Европе».

Старший эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски (Janusz Bugajski) считает, что Польша, при том, что она защищена статьей 5 Вашингтонского договора НАТО о взаимопомощи в случае нападения извне, нуждается в «двойной защите»:

«У Польши и стран Балтии должны быть как гарантии, предоставляемые Пятой статьей, так и гарантии в виде физического присутствия там солдат, снаряжения, техники, инфраструктуры для получения подкрепления в случае атаки, постоянного воздушного патрулирования для укрепления безопасности с воздуха и со стороны моря. Эти страны добиваются двойной защиты своей безопасности – как со стороны НАТО в целом, так и путем прямых соглашений с США».

Такая защита безопасности, по мнению Януша Бугайски, необходима Польше именно в свете того, что отношения Варшавы и Москвы в обозримом будущем вряд ли улучшатся: «Пока Россия остается ревизионистской страной под властью режима Путина, у нее с Польшей не будет хороших отношений, какое бы правительство в Польше ни было у руля. В этом смысле есть разница, например, между Польшей и Венгрией – у венгерского премьера Виктора Орбана неплохие отношения с Путиным не только потому, что там замешана энергетика, но и потому, что нет прямой границы. А Польша и страны Балтии вечно находятся на передовой в смысле возможной атаки, и это отражается на отношениях».

Трамп и Дуда: не только военное сотрудничество

Очевидно, что США и Польша развивают не только военное сотрудничество , и это вполне проявилось в ходе встречи двух лидеров, о чем напоминает Ричард Вайц: «Министерство энергетики США опубликовало данные, показывающие, что зависимость Польши от российского природного газа продолжает снижаться, отчасти потому, что Польша увеличила закупки сжиженного газа у США. Эти закупки, как ожидается, возрастут еще, и в какой-то момент станут больше, чем объем газа, закупаемый в России».

«Кроме того, – продолжает эксперт, – Польша помогает построить цепочку трубопроводов, помогающую, в частности, Украине, которую Россия часто запугивает ограничениями поставок. Так что, если Польша сможет варьировать газовые потоки, чтобы помочь Украине, это также даст Киеву возможность снизить зависимость от российских энергопоставок. Также существует план совместного развития атомной энергетики с тем, чтобы Польша отошла от использования реакторов, работающих на российском сырье, и стала использовать американские технологии. Я думаю, что это – реальное достижение администрации Трампа, которое будет развиваться».

Януш Бугайски находит в контактах Дональда Трампа и Анджея Дуды и явную внутриполитическую выгоду для обоих глав государств:

«Для Дуды этот визит важен в связи с выборами – день голосования на президентских выборах в Польше приближается, Дуда хочет пройти во второй тур, а его фотографии рядом с американским президентом всегда будут хорошо восприняты польской общественностью вне зависимости от того, кто этот президент, потому что США рассматриваются как ключевой союзник. Для Трампа, кстати, этот визит тоже важен. Во-первых – потому что Трамп демонстрирует Польшу как пример выполнения его требований к странам НАТО по затратам на оборону. Есть и второй момент, хотя об этом мало кто говорит – в штатах на Среднем Западе, где развернутся ключевые избирательные баталии в этом году, живет серьезное количество людей с польскими корнями, и если они увидят в Трампе президента, который укрепляет безопасность Польши, это может их убедить за него голосовать».

Претензии к польскому лидеру: Конгресс и правозащитники

Визит президента Польши в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в Конгрессе США и критику со стороны некоторых правозащитных организаций. В частности, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ от Нью-Йорка Элиот Энгел за неделю до визита Анджея Дуды в Вашингтон опубликовал заявление, в котором призвал Дональда Трампа «немедленно отменить визит» польского лидера, обвинив президента Польши в демонстрации «авторитарных тенденций»:

«Президент Дуда и его партия “Право и справедливость” подорвали судебную систему Польши, расставили сторонников партии на влиятельные посты в армии, и саботируют независимость средств массовой информации. Кроме того, президент Дуда и его партия пропагандируют ужасающие гомофобные стереотипы и проводят политику, противоречащую правам человека и ценностям, которые Америка должна стремиться поддерживать».

Анджея Дуду раскритиковала и правозащитная организация Freedom House, базирующаяся в США. Директор этой организации по Европе и Евразии Марк Берендт (Marc Behrendt) в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заявил:

«Одна из главных проблем этого визита – то, что Анджея Дуду принимают в Белом доме накануне президентских выборов в Польше, и это – явное проявление расположенности к одному из кандидатов в избирательной кампании другой страны, что не является обычным и правильным. Что до самого президента Дуды, то надо сказать, что он проводит очень провокационную и сеющую антагонизм кампанию с использованием антисемитизма и гомофобии, и это не то, что, по нашему мнению, Белый дом должен поддерживать своими приглашениями».

При этом правозащитник подчеркнул, что данная позиция Freedom House никак не отражает отношения организации к Польше как стране и к ее народу в целом: «Мы ничего не говорим о геостратегических отношениях США и Польши, это не является нашей сферой. Мы смотрим на то, что происходит в сфере прав человека, и отмечаем, что такую кампанию поощрять нельзя. Конечно, мы помним об удивительных достижениях и роли Польши в продвижении демократии во всем мире. Она была символом способности населения страны действовать сообща для демократических перемен. С сожалением мы отмечаем в наших последних докладах отход властей Польши от демократии».