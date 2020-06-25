Началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

25.06.2020, 21:53, Новости дня

Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало утром в четверг, 25 июня, для жителей Москвы и Нижнего Новгорода.

«В 10.00 по московскому времени началось электронное голосование по поправкам в Конституцию России. … Голосование по адресу https://elec.2020og.ru на данный момент доступно и работает без сбоев», – информирует «Партия прямой демократии».

Там уточнили, что к моменту начала голосования, по данным ДИТ Москвы, в Москве в реестр голосующих включены 1 млн 51 тыс. 155 избирателей, в Нижнем Новгороде в реестр включены 139 тыс. 571 избиратель.

Кроме того, 89 тыс. 348 заявлений отклонено. Так, 39,9 тыс. заявлений отклонены из-за несовпадения указанных данных с данными в базах ведомств, 26,2 тыс. заявлений поданы повторно, 15,6 тыс. заявлений поданы из личных кабинетов, зарегистрированных после 5 июня.

Тестовое электронное голосование 18-19 июня прошло без существенных сбоев, в нем приняли участие 87 тыс. 963 человека – в восемь раз больше, чем в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Экспертная группа Партии прямой демократии уже изучает его результаты и полученные технические метрики цифровой электоральный системы.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию РФ и мерах по защите здоровья.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.