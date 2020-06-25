Кремль отреагировал на слова Лукашенко о вмешательстве РФ в белорусские выборы

25.06.2020, 21:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг обвинения со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что РФ якобы имеет отношение к вмешательству в выборы в республике.

«Здесь можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника – Белоруссии», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из РФ подкидывают. Мы об этом с президентом (России Владимиром) Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», – сообщил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Песков также сообщил, что президенты РФ и Белоруссии кратко пообщались в четверг в кулуарах. «Вы знаете, что также было очень много добрых заявлений президента Александра Лукашенко о России. Президенты РФ и Белоруссии имели возможность в кулуарах кратко пообщаться. Они продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня прорабатывается.

Президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве, который прошел в столице 24 июня. Также гостями мероприятия стали лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.