 

Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

25.06.2020, 21:30, Новости дня

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку. О подаче заявления он сообщил в Facebook вечером 25 июня.

Днем Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра и исполняющим обязанности министра образования. Экс-министр Анна Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. 

В своем посте Стадный напомнил, что занимался в ведомстве, в частности, созданием аттестационной коллегии, “которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат”. Он выразил надежду, что отката реформ не произойдет и что “имитация больше не одобряется”.

7 вересня я написав, що не буду шукати народної любові. Бо це шкідливо, страшно шкідливо в нашій країні, де треба пройти…

Posted by Єгор Стадний on Neljapäev, 25. juuni 2020

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Демократы расследуют увольнение Трампом генерального инспектора Госдепартамента

07.06 / В работе Telegram произошел глобальный сбой

18.05 / Избивший позировавшую с голой грудью в метро девушку избежал уголовного дела

03.06 / СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину почти 10 тыс. иностранцев

10.04 / Мнучин допускает возможность открытия экономики в мае

22.04 / Клишас оценил исследование о поправках в Конституцию

19.04 / Патриарх Кирилл обратился в Пасху к верующим с «особым пожеланием»

28.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов

11.04 / Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль

10.05 / На Донбассе ранены четверо украинских военных – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска