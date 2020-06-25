Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

25.06.2020, 21:30, Новости дня

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку. О подаче заявления он сообщил в Facebook вечером 25 июня.

Днем Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра и исполняющим обязанности министра образования. Экс-министр Анна Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ.

В своем посте Стадный напомнил, что занимался в ведомстве, в частности, созданием аттестационной коллегии, “которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат”. Он выразил надежду, что отката реформ не произойдет и что “имитация больше не одобряется”.

7 вересня я написав, що не буду шукати народної любові. Бо це шкідливо, страшно шкідливо в нашій країні, де треба пройти… Posted by Єгор Стадний on Neljapäev, 25. juuni 2020

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром.