Путин и Макрон запланировали видеоконференцию один на один

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25.06.2020, 21:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, проведут видеоконференцию и пообщаются один на один, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В пятницу запланирована видеоконференция президента Путина и президента Франции. Они будут общаться один на один», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, начало видеоконференции планируется сделать открытым для СМИ, пресс-служба Кремля опубликует записи начала встречи.

Также Песков отметил, что лидеры обсудят двусторонние отношения РФ и Франции, а также кризисные ситуации, в том числе Украину, Сирию и Ливию. 

Представитель Кремля уточнил, что возможны и другие темы, которые посчитают необходимым обсудить президенты.

Ранее в Париже заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от РФ на прошедший 24 июня парад Победы. При этом в МИД РФ говорили о работе над визитом Макрона.



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