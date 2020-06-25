США ввели санкции против компаний иранского металлургического сектора

25.06.2020, 20:45, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг внесли в санкционный список четыре компании, работающие в иранском металлургическом секторе, а также агентов по сбыту продукции крупнейшего иранского сталелитейного предприятия.

Министерство финансов сообщило о введении санкций в отношении компании Tara Steel Trading GmbH, базирующегося в Германии дочернего подразделения Mobarakeh Steel, трех базирующихся в ОАЭ, контролирующая доля в которых принадлежит металлургической компании, и компании Metil Steel, которая базируется в Иране.

Как заявляют в Минфине, агенты по продажам «ежегодно получали десятки миллионов долларов от продажи продукции Mobarakeh Steel Company за рубеж, внося значительный вклад в многомиллиардные доходы сталелитейной, алюминиевой и медной промышленности Ирана».

Mobarakeh Steel Co является крупнейшим производителем полосовой стали на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На долю компании приходится 1 процент ВВП Ирана. Ранее компания была внесена в черные списки другими американскими ведомствами.

В санкционный список также попали три крупных иранских производителя алюминия, стали и железа, которые внесли миллиарды долларов в продажу и экспорт иранских металлов.

Санкции предусматривают заморозку всех активов компаний, находящихся в юрисдикции США, и запрет на ведение дел с ними для американских граждан и компаний.

Судя по всему, санкции не связаны с опубликованным в среду расследованием агентства Reuters об использовании алюминиевой пудры при производстве ракет в Иране.

«Иранский режим продолжает использовать прибыль, полученную от металлургических предприятий и иностранных торговых агентов для финансирования дестабилизирующего поведения во всем мире», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.