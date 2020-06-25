 

В США назвали российский ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

25.06.2020, 20:30, Новости дня

Российский ледокол «Иван Папанин» – это наступательное вооружение, так как он может нести крылатые ракеты «Калибр», сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр». Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но «Калибр» никак не оборонительное оружие», – передает его слова РИА «Новости».

Адмирал также обратил внимание на то, что РФ разворачивает новые базы в Арктике, размещая там ЗРК С-400.

«Мы видим новую сферу конкуренции на море в Арктике, где нужны сильные флоты, чтобы защищать общие интересы и обеспечивать нормальный ход торговых потоков», – добавил Фогго.

В конце октября прошлого года на Адмиралтейских верфях в Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

Он был заложен в апреле 2017 года. Это первый патрульный ледокол проекта 23550, его передадут ВМФ России.

Корабль спроектирован Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Он объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки задержанных судов, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Представитель ВОЗ в России: ожидать возвращения к прежней жизни не стоит

30.04 / У берегов Греции пропал канадский вертолет

31.05 / РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику

17.04 / Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области

07.05 / Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране

20.06 / Замурованное в бетон тело ребенка нашли под Астраханью

24.06 / Porsche покажет недорогую вариацию Taycan в этом месяце

14.06 / В Грузии налоговое поле для малого бизнеса лучше, чем в Украине, при том, что страна беднее – экономист Атаманюк

17.06 / Угрожал себя порезать и убежал в тоннель. В киевском метро полчаса искали мужчину

31.05 / Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска