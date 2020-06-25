В США назвали российский ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

25.06.2020, 20:30, Новости дня

Российский ледокол «Иван Папанин» – это наступательное вооружение, так как он может нести крылатые ракеты «Калибр», сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр». Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но «Калибр» никак не оборонительное оружие», – передает его слова РИА «Новости».

Адмирал также обратил внимание на то, что РФ разворачивает новые базы в Арктике, размещая там ЗРК С-400.

«Мы видим новую сферу конкуренции на море в Арктике, где нужны сильные флоты, чтобы защищать общие интересы и обеспечивать нормальный ход торговых потоков», – добавил Фогго.

В конце октября прошлого года на Адмиралтейских верфях в Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

Он был заложен в апреле 2017 года. Это первый патрульный ледокол проекта 23550, его передадут ВМФ России.

Корабль спроектирован Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Он объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки задержанных судов, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.