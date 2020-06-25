Unilever решила не использовать на упаковках слова «светлый» и «белый»

25.06.2020, 20:30, Новости дня

Компания Unilever больше не будет использовать слова «светлый», «белый», «осветляющий» на упаковках продуктов, так как «заботится обо всех оттенках кожи», сообщил представитель компании Санни Джэин.

«Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов «светлый», «белый» предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Компания намерена изменить название крема для лица, который в Азии выпускается под маркой Fair & Lovely («Светлая и милая»). В магазинах крем продают в категории осветляющей косметики, хотя сама компания-производитель указывает, что он лишь оздоравливает кожу.

Американская компания Dreyer’s ранее заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. Кроме того, концерн Neste на фоне антирасистских протестов прекратит продавать кондитерские изделия под торговой маркой Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).