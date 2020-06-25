Загорелся “Литературный музей А.М. Горького” в Нижнем Новгороде

25.06.2020, 20:20, Новости дня

Возгорание в "Литературном музее А.М. Горького" на улице Минина, 26 было зафиксировано сегодня в 17.20. Как уточняет ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сейчас экспозиция, расположенная в здании, находится на реставрации.

Прибывшие на место пожарные расчеты присвоили возгоранию второй ранг. Сообщается, что горит второй этаже двухэтажного строения. Предположительно, площадь пожара составила 150 кв.м. Есть угроза распространения огня на другие части здания.

"Вести" следят за развитием ситуации, информация будет уточняться.

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ГТРК "Нижний Новгород"