 

Спецвыпуск программы “Москва. Кремль. Путин”: президент рассказал о тяжелом испытании

25.06.2020, 20:20, Новости дня

Время подвести первые, главные итоги того, как РФ удалось справиться с пандемией коронавируса. В эфире телеканала "Россия 1" — беспрецедентное по откровенности интервью президента РФ Владимира Путина. Справилась бы сложностями страна, начнись эпидемия раньше? Зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры и сенсационные детали о том, как власти принимали ключевые решения.

Как именно Владимир Путин добился выплат врачам? Как оценивает правительство работу системы здравоохранения? Эксклюзивные кадры и сенсационные детали — в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" уже в это воскресенье, 28 июня, в 22:00.

В минувшие выходные в эфире телеканала "Россия 1", в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", были показаны уникальные кадры о жизни и работе главы государства. Путин дал первое личное интервью после спада пандемии, где прозвучали неофициальные вопросы и самые откровенные ответы.



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