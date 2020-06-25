В ВОЗ заявили о вспышке коронавируса в Европе после снятия ограничений

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25.06.2020, 20:16, Новости дня

Впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он отметил, что в последние две недели плохая динамика по коронавирусу наблюдалась в 30 странах региона, причем в 11 из них возможно возобновление эпидемии. Клюге заявил, что если начавшийся процесс не остановить, это подтолкнет системы здравоохранения стран «к краю пропасти», передает РИА «Новости».

Он добавил, что существует риск новых вспышек после снятия введенных ранее ограничений.

«В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью», – подчеркнул Клюге.

По его словам, быстро отреагировали на увеличение числа новых случаев власти Польши, Германии, Испании и Израиля.

При этом Клюге заметил, что в Европе жители более ответственно стали относиться к соблюдению социального дистанцирования и ношения масок.

В Еврокомиссии в понедельник заявили, что европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии.

В Москве призывали европейские страны не ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерегли их от поспешной отмены запретов.



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