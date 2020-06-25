Суд признал строительство китайского завода на Байкале незаконным

25.06.2020, 20:16, Новости дня

Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности ООО «Колодец земли» на землю на берегу Байкала. Пекинская холдинговая компания планировала построить завод по разливу воды и вела исследовательские работы.

«Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ 18 июня удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО «Колодец земли» на три земельных участка в районе п. Клюевка Кабанского района общей площадью более 307 тыс. кв.м. (30, 7 га) общей кадастровой стоимостью более 12 млн рублей. Судом принято решение о снятии участков с кадастрового учета», – сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Уточняется, что прокуратурой был проведен анализ планируемых к строительству объектов указанной категории, проверена законность предоставления земельных участков в границах центральной экологической зоны байкальской природной территории, часть которых оспорена в судебном порядке.

Как отмечено в сообщении, земля предоставлена в частную собственность в 2006 году органами исполнительной власти Республики Бурятия. Однако двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность.

В прошлом году суд запретил другой китайской компании – «АкваСиб» – продолжать строить завод по розливу бутилированной воды на берегу Байкала. Оказалось, что землю компании выделили незаконно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала, которое экологи считают прямой угрозой озеру.