Грызлов заявил о начале диалога Киева и Донбасса по закону об особом статусе

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25.06.2020, 20:08, Новости дня

Политическая подгруппа Контактной группы по урегулированию в Донбассе приступила к обсуждению закона об особом статусе, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.

«Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», кратко называемому «Законом об особом статусе», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что украинские представители не принимают во внимание поступившие в мае предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе.

«Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом Минских соглашений», – сообщил Грызлов.

Он добавил, что Киев все еще демонстрирует нежелание искать комплексное решение конфликта в Донбассе.

«Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений. Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах – не комплексное политическое урегулирование, и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины – сохранить санкции против РФ под любым предлогом», – сказал Грызлов.

Полпред РФ отметил, что у представителей действующей власти Украины кризис воли и целеполагания. При этом власти Украины, заметил он, продолжают утрачивать доверие избирателей.

«Граждане Украины устали от популистских заявлений, не подкрепленных действиями», – сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что «российская делегация будет продолжать настойчивые посреднические усилия для достижения результата, определенного Минскими соглашениями, и призывает к такой же настойчивости ОБСЕ».

Ранее в ЛНР и ДНР предупредили, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.



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