Daily Mail – Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

25.06.2020, 20:06, Новости дня

Американскую певицу Мадонну возмутило признание президента Дональда Трампа о том, что он призвал своих подчинённых не спешить с проведением тестов на коронавирус в США. В сети Instagram она не замедлила резко высказаться по этому поводу, пишет Daily Mail.



Reuters

Мадонна раскритиковала Дональда Трампа в посте, опубликованном на её странице в Instagram, пишет Daily Mail. Она назвала американского президента «нацистом» и «социопатом».

Такая резкость вызвана предыдущими высказываниями Трампа на выступлении, где он признался, что заявил своим подчинённым помедлить с тестированием на COVID-19 в США. Как написала Мадонна, Трамп заявил помедлить с тестированием, потому что те цифры, которые они получали, были настолько высокими, что они не могли с ними справиться.

В своём посте Мадонна разместила видео с заявлениями Трампа, где он резко критикует «левых радикалов», которые сносят памятники историческим личностям. Так, в Портланде они обернули памятник Джорджу Вашингтону в американский флаг и подожгли его. Поэтому Трамп предложил принять закон, по которому за сжигание американского флага можно попасть в тюрьму на год.

Это возмутило Мадонну, которая написала, что при этом, когда полицейский убивает афроамериканца безо всякой причины, его за это не наказывают, что несправедливо. К тому же и сам Джордж Вашингтон держал рабов, по её словам, так что для неё Джо Байден лучше Трампа, который поддерживает идеи о превосходстве белой расы.

Советник Трампа по торговле заявил, что он шутил по поводу того, что заявил помедлить с тестами. Однако сам президент сказал, что говорил тогда всерьёз, пишет Daily Mail.