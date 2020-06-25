Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

25.06.2020, 19:53, Новости дня

Участницу парада в Калининграде Ксению Кальчинскую, потерявшую в ходе церемонии туфлю, но не сбившую строй, наградил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщил представитель флота Роман Мартов.

Кальчинская четыре года служит фельдшером командного пункта в части ПВО Балтфлота, сообщил РИА «Новости» Мартов. Это был третий парад, в котором участвовала девушка.

«Командующий вручил девушке памятную медаль командующего, грамоту и букет цветов перед строев мичманов и офицеров», – добавил представитель флота.

После инцидента на параде адмирал Носатов особо отметил действия Кальчинской, потерявшей туфлю, но продолжившей маршировать босиком. Адмирал пообещал ее наградить.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.