В Кремле оценили обвинения в адрес лидера Косово в военных преступлениях

25.06.2020, 19:53, Новости дня

Кремль очень внимательно наблюдает за развитием ситуации с лидером непризнанного Косово Хашимом Тачи, которого в Гааге обвинили в военных преступлениях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, как это может сказаться. Пока мы знаем, что косовары после этого решения заявили об отказе выезжать куда-либо и принимать участие в каких-то выездных встречах, поэтому сейчас мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий», – передает его слова ТАСС.

В четверг Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений.

Речи идет о сообщении специальной прокуратуры по Косово, в котором говорится, что Тачи и экс-спикер парламента Кадри Весели подозреваются в совершении военных преступлений. Тачи, Весели и другие лица подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам – в том числе в убийствах, похищениях, преследованиях и пытках.

При этом говорится, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня.