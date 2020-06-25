Ученые рассказали о пользе глобального потепления для антарктических пингвинов

25.06.2020, 19:50, Новости дня

Обнаружилось, что самый распространенный вид пингвинов в Антарктике имеет тенденцию к увеличению численности популяции во время редкого морского льда и страдает от неудач размножения в годы с самым большим ростом морского льда.

До сих пор ученым не было известно, почему так происходит. Во время нового исследования команда ученых в течение четырех сезонов в различных условиях морского льда в электронном виде сделала замеры у 175 пингвинов с помощью GPS-устройств, видеокамер и акселерометров. Такой метод позволил специалистам отследить поведение пингвинов и классифицировать его во время ходьбы, плавания и отдыха.

Обнаружилось, что пингвины чувствуют себя комфортней при меньшем количестве морского льда. Когда льда меньше, пингвины могут больше плавать, а не ходить пешком. Это позволяет им быть более быстрыми и ловкими в воде.