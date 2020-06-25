На дне Марианской впадины была обнаружена антропогенная ртуть

25.06.2020, 19:50, Новости дня

Международная группа ученых собрала со дна Марианской впадины образцы грунта и воды и обнаружила в них большое количество метилированной ртути. Этот вид ртути является токсичным соединением, источником которого выступает исключительно человеческая деятельность.

Специалисты изучили образцы воды и почвы, которые были собраны на дне Марианской впадины несколько лет назад. Их ученые заполучили при помощи батискафа Deep Sea Warrior, который способен опускаться на глубину до 10 000 метров.

Во время изучения образцов специалисты замерили концентрацию соединений ртути, а также изучили соотношение ее изотопов в грунте и организме морской фауны. По мнению ученых, соединение постепенно проникает на дно Тихого океана из его верхних слоев и быстро накапливается.