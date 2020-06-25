Помпео: Германия фактически признала, что не считает Россию угрозой

25.06.2020, 19:48, Новости дня

Траты Германии на оборону составляют порядка 1% ВВП, Берлин, судя по всему, не считает Россию достаточно серьезной угрозой, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы (США – прим. ВЗГЛЯД) считаем Россию серьезной угрозой. Германия тратит лишь 1% своего ВВП на оборону – это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это», – цитирует Помпео ТАСС.

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что создание «Северного потока – 2» привяжет к РФ значительную часть энергетики Германии и позволит Москве «оказывать реальное влияние на эту страну», напомнил госсекретарь.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Москва заявила, что новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper указали, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.