 

Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим

25.06.2020, 19:48, Новости дня

Мэр столицы Сергей Собянин считает, что жителям Москвы все еще необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и другие санитарные требования, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в городе.

«Несмотря на все наши послабления, количество заболеваний и тяжесть постепенно падает, дай бог, чтобы это продолжалось.  Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, масочный режим. Особенно в транспорте, торговых предприятиях, на работе, если это необходимо. Все равно это очень важно», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее мэр столицы объявил, что в Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса. Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, прирост новых случаев за сутки снизился на 63.



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