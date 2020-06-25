Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим

25.06.2020, 19:48, Новости дня

Мэр столицы Сергей Собянин считает, что жителям Москвы все еще необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и другие санитарные требования, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в городе.

«Несмотря на все наши послабления, количество заболеваний и тяжесть постепенно падает, дай бог, чтобы это продолжалось. Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, масочный режим. Особенно в транспорте, торговых предприятиях, на работе, если это необходимо. Все равно это очень важно», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее мэр столицы объявил, что в Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых случаев коронавируса. Накануне, 24 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7176. Таким образом, прирост новых случаев за сутки снизился на 63.